Querrien Querrien 29310, Querrien Formation: Gestion de conflits Querrien Querrien Catégories d’évènement: 29310

Querrien

Formation: Gestion de conflits Querrien, 20 novembre 2021, Querrien. Formation: Gestion de conflits Lieu-dit Boudiguen Ferme de Boudiguen Querrien

2021-11-20 – 2021-11-20 Lieu-dit Boudiguen Ferme de Boudiguen

Querrien 29310 Querrien Le Collectif Tomahawk propose des formations GRATUITES ! FORMATION GESTION DE CONFLITS

Samedi 20 novembre, toute la journée (horaires à venir)

On le sait tous, peu importe le secteur où on évolue nous devons gérer des conflits. Une intervenante extérieure viendra t’apprendre à comment le faire, en te donnant des outils ! associationtomahawk.tribu@gmail.com +33 6 22 10 94 05 Le Collectif Tomahawk propose des formations GRATUITES ! FORMATION GESTION DE CONFLITS

Samedi 20 novembre, toute la journée (horaires à venir)

On le sait tous, peu importe le secteur où on évolue nous devons gérer des conflits. Une intervenante extérieure viendra t’apprendre à comment le faire, en te donnant des outils ! Lieu-dit Boudiguen Ferme de Boudiguen Querrien

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 29310, Querrien Autres Lieu Querrien Adresse Lieu-dit Boudiguen Ferme de Boudiguen Ville Querrien lieuville Lieu-dit Boudiguen Ferme de Boudiguen Querrien