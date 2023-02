Formation : gérer ses émotions grâce au clown contemporain Theatre In Loc Boulogne Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

île de France

Formation : gérer ses émotions grâce au clown contemporain
Theatre In Loc, 27 février 2023, Boulogne Billancourt.
Du lundi 27 février 2023 au mardi 28 février 2023 :

lundi, mardi

de 09h00 à 17h00

. payant

Laissez-vous surprendre par le clown qui est en vous ! Comment le clown qui est à la fois nous-même et un autre peut nous permettre de développer notre Intelligence Emotionnelle. Le clown est un être à la fois drôle, très sensible, poétique, empathique, sincère et libre des conventions. C’est un personnage à part entière, même s’il nous colle à la peau. Il assume ses émotions, n’a pas peur de les exprimer et ne se laisse pas enfermer par elles. Sa créativité lui permet de transformer toutes les situations habituellement perçues comme négatives. Il nous aide ainsi à prendre de la distance par rapport à nos soucis personnels et relationnels. La technique utilisée est celle de l’improvisation en clown de théâtre. On utilise ce qui se passe ici et maintenant : le contexte matériel et relationnel, les ressentis corporels et émotionnels,… Des petits ateliers progressifs vous permettront d’entrer en douceur dans l’univers clown, et aussi de partager de bons moments en groupe, de rire et d’être touchés ensemble. Les ateliers commencent par un échauffement corporel puis se poursuivent par des exercices progressifs d’improvisation clown avec nez-chapeau puis nez-costume. En solo, duos, trios. Les ateliers sont suivis de débriefings pour approfondir la prise de conscience et la régulation des émotions et la compréhension et l’acceptation des émotions des autres et voir comment utiliser cette Intelligence Emotionnelle dans notre vie personnelle et relationnelle. Il est possible de suivre ce stage dans le cadre de la formation professionnelle continue. Theatre In Loc 44 rue marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt Contact : https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/formation-intelligence-emotionnelle-avec-la-technique-clown 0629321174 lesouffleclown@gmail.com https://www.facebook.com/clown.theatre/ https://www.facebook.com/clown.theatre/ https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/formation-intelligence-emotionnelle-avec-la-technique-clown

