Cette formation aborde les enjeux stratégiques et les réalités de la e- réputation aujourd’hui. Elle aborde les stratégies et outils requis pour construire sa marque personnelle ou celle de l’entreprise, ainsi que sa protection des attaques sur internet. Durant cette formation, vous apprendrez les phases clés suivantes : ——————————————————————- Faire un audit sur sa personne : scanner les médias sociaux Utiliser Linkedin pour les collaborateurs et les dirigeants : soigner sa e- réputation et recruter des talents via Linkedin Faire une recherche avancée : trouver du contenu sur le social et le search Surveiller son e-réputation : écouter les conversations autour de soi via les médias sociaux Augmenter son nombre de fans et d’abonnés sur les réseaux sociaux : renforcer sa preuve sociale. Catégorie : formations-opco-atlas Pour plus d’informations : [https://www.perspective-formation.fr/formations/gerer-visibilite-communication-numerique-cpf/](https://www.perspective-formation.fr/formations/gerer-visibilite-communication-numerique-cpf/)

