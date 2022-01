FORMATION GARDIEN D’IMMEUBLE —, 24 janvier 2022, Montreuil.

FORMATION GARDIEN D’IMMEUBLE —————————- **Durée du projet 6mois** **Début Mars 2022** **Public/Prérequis** * Niveau V * Habiter est-ensemble * Utiliser l’outil informatique * Etre inscrit au Pôle emploi et jhabiter sur le territoire d’Est Encemble (Bagnolet, Montreuil, Les Lilas, Le Pré Saint Gervais, Pantin, Noisy-le-Sec, Romainville, Bondy, Bobigny) **Suites de Parcours** * Emploi direct * Passerelle Entreprise « Gardien d’immeuble » * CAP ou titre professionnel **Objectif de l’action** * Découvrir le métier de gardien d’immeuble * Accéder à la formation professionnalisante et habilitante * Acquérir les compétences par la pratique professionnelle : Missions de remplacement sur les postes de gardiens et d’employés d’immeuble * Suivi professionnel : Ateliers « Technique de recherche d’emploi » **Le Dispositif :** * « En route vers gardien d’immeuble » s’adressant à des personnes souhaitant acquérir ou retrouver des gestes et savoir-faire professionnels de base. * Ce dispositif comprend une alternance de temps d’emploi et de temps de formation. Les personnes sont rémunérées pendant l’emploi, la formation et les ateliers de TRE * Les participants bénéficieront d’un accompagnement socio-professionnel individuel et collectif tout au long du parcours. **Public** * 12 stagiaires : Hommes et femmes * Le dispositif « En route vers gardiens d’immeubles » cible un public demandeur d’emploi dits éloignés de l’emploi pour des raisons multiples. * Les personnes devront s’engager dans un parcours **Alternance emploi/formation** En route vers le métier de gardien d’immeuble comporte des phases d’emploi sur la base : * Hygiène et nettoyage de l’habitat * Maintenance et surveillance * Relation avec les locataires **En route vers le métier de gardien d’immeuble comporte des phases de formation sur mesure :** * Présentation du métier gardien/concierge/Employé d’immeuble * Agent d’entretien * Visite de loge * Le vocabulaire professionnel * Evaluation des compétences informatiques * Habilitation électrique * Communication, médiation * Etat des lieux * Prévention secours civique et équipier première intervention **Envoyer les cv à :** **[nq.ladomifa@gmail.com](mailto:nq.ladomifa@gmail.com)**

