2023-02-24 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-26 18:00:00 18:00:00

Définition et origine d'une forêt-jardin

Visite d’une forêt-jardin et fonctionnement de celle-ci

Conception d’une forêt-jardin en plusieurs étapes :

1. Précision du besoin

2. Recueil de données

3. Conception générale (formes, clairières, mares, chemins)

4. Conception de la canopée

5. Conception de la strate arbustive

6. Conception de la strate herbacée vivace et des couvres-sol

7. Conception de la strate grimpante

8. Conception de la strate des annuelles / bisannuelles et des champignons

Préparation du sol et plantation

Production des plants (semis, marcotte, séparation, bouture, greffe)

Entretien, récolte et conservation

Démarche pédagogique

Alternances d’exposés, de questions-réponses, de jeux, d’exercices pratiques, d’ateliers et de visites dans un état d’esprit d’écoute, de respect mutuel et de convivialité. Diaporama des exposés et support complet de formation fournis aux stagiaires dans un format électronique.

Intervenants

Hervé Wotin, ingénieur designer formé en Permaculture au centre de formation du Bec Hellouin, co-fondateur de la micro-ferme Lou-Baptistou. Yohan Hénault, pépiniériste formé en permaculture l’écocentre du Périgord, fondateur de la pépinière Les Bois Nouzilles.

Tarif

185 € repas et boissons compris dont 25% versés à l’inscription + adhésion libre à l’association Cultures des Demains.

Les repas sont végétariens, préparés sur place à partir de produits du jardin complétés de produits bio ou sans intrants chimiques.

Possibilité d’hébergement sur place

Camping 3 € / jour – Dortoir 10 € / jour – Chambre double 20 € / jour pour une personne, 25 € / jour pour 2 personnes.

Les objectifs de cette formation: apprendre à concevoir, implanter et entretenir une forêt-jardin dans une approche permaculturelle.

Formation pour adultes. Le nombre de participants est limité à 12 personnes avec un minimum de 5 personnes. Il est préférable d’avoir suivi une Initiation à la Permaculture, un Cours de Conception en Permaculture, un MOOC sur la Conception en Permaculture ou d’avoir lu un livre équivalent.

Durée et lieu

3 jours consécutifs, soit 23 h de formation effectives.

La formation se déroule dans la micro-ferme Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie, 46120 LE BOUYSSOU (15 min de Figeac et de Gramat – gare la plus proche : Assier)..

cultures des demain

Lou Baptistou Lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou

