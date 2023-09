Formation : Financer son film court Catégorie d’Évènement: ile de france Formation : Financer son film court, 21 octobre 2023, . Du samedi 21 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 350€ (Financement personnel, Pôle Emploi ou AFDAS) Possibilité de payer en plusieurs mensualités Une formation sur les financements existants sur le court métrage, afin de bien cerner les principaux guichets, leurs modalités et leurs lignes éditoriales. Objectifs Connaître les principaux guichets et aides agissant pour le financement du court métrage

Comprendre les spécificités de chaque fonds (genres et formats préférés, contreparties demandées)

Bien

identifier les différents mécanismes de financement (aides sélectives

ou automatiques, aides à l’écriture, à la production, à la finition…)

Comprendre comment s'établit un plan de financement d'un film

Maîtriser les éléments clés à fournir pour une demande d'aide

Maîtriser les éléments clés à fournir pour une demande d’aide Prérequis Connaissance du secteur du cinéma et l’audiovisuel Effectif 10 personnes En visioconférence. Contact : https://maisondufilm.com/formations/financer-son-film-court-3/ +33140343246 formation@maisondufilm.com https://www.facebook.com/maisondufilm https://www.facebook.com/maisondufilm https://maisondufilm.com/formations/financer-son-film-court-3/

