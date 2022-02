Formation – Financer son film court La Camillienne Paris Catégories d’évènement: île de France

Formation – Financer son film court La Camillienne, 2 avril 2022, Paris. Du samedi 02 avril 2022 au dimanche 03 avril 2022

Une formation sur les financements existants sur le court métrage, afin de bien cerner les principaux guichets, leurs modalités et leurs lignes éditoriales. Objectifs Connaître les principaux guichets et aides agissant pour le financement du court métrage

Comprendre les spécificités de chaque fonds (genres et formats préférés, contreparties demandées)

Bien identifier les différents mécanismes de financement (aides sélectives ou automatiques, aides à l’écriture, à la production, à la finition…)

Comprendre comment s’établit un plan de financement d’un film

La Camillienne 12 rue des Meuniers Paris 75012

