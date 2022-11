FORMATION FANFARE OCCITANE

FORMATION FANFARE OCCITANE, 7 septembre 2022, . FORMATION FANFARE OCCITANE



2022-09-07 18:00:00 – 2022-09-23 19:30:00 30 EUR L’association « Ça c’est fait » organise une formation fanfare occitane intergénérationnelle, associant enfants, parents, grands-parents autour d’une parade menée par Banda Sagana avec voix et instruments fabriqués durant des ateliers collectifs. La formation se présente sous forme de 8 séances les vendredis de 18h à 19h30 : les 23 et 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre, 18 et 25 novembre et 2 décembre.

Une restitution aura lieu lors du marché de Noël à Aumelas le 3 décembre 2022 à 14h.

Participation financière pour l’ensemble du programme : 20€ / personne ou 30€ / famille Avec ou sans famille, venez jouer ! L’association « Ça c’est fait » organise une formation fanfare occitane intergénérationnelle, associant enfants, parents, grands-parents autour d’une parade menée par Banda Sagana avec voix et instruments fabriqués durant des ateliers collectifs.

8 séances les vendredis de 18h à 19h30

Venez jouer ! dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville