Formation : Faire un film Catégorie d’Évènement: ile de france Formation : Faire un film, 30 septembre 2023, . Du samedi 07 octobre 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

Du samedi 30 septembre 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 600€ (Possibilité de payer en plusieurs mensualités) Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS) Une formation pour se familiariser à l’ensemble de la chaîne de fabrication d’un court métrage, avec de nombreux·se·s intervenant·e·s professionnel·le·s. Objectifs Se familiariser à l’ensemble de la chaîne de fabrication d’un film court.

différents mécanismes de financement, méthodes de fabrication et de diffusion d’un court métrage, quelque soit son mode de production. Optimiser

la recherche d’une société de production ainsi que la collaboration entre le réalisateur·trice, le producteur·trice et les membres de l’équipe. Repérer et anticiper divers obstacles rencontrés par

un réalisateur·trice et un producteur·trice lors de la fabrication d’un film. Clarifier les moyens à mettre en œuvre en faveur de son projet personnel. Prérequis Connaissance du secteur du cinéma et l’audiovisuel Effectif 8 personnes En visioconférence. Contact : https://maisondufilm.com/formations/faire-un-film-5/ +33140343246 formation@maisondufilm.com https://www.facebook.com/maisondufilm https://www.facebook.com/maisondufilm https://maisondufilm.com/formations/faire-un-film-5/

