Deux jours pour comprendre et appréhender le langage cinématographique tout en maîtrisant les outils et les méthodes du découpage technique. Apprendre à construire une séquence avec un point de vue ou encore traduire des intentions artistiques à travers des choix de mise en scène complètent le programme de cette nouvelle formation. Objectifs Comprendre et apprentissage du langage cinématographique.

Maîtriser les outils et les méthodes du découpage technique.

Apprendre à construire une séquence avec un point de vue et une progression dramatique.

Contact : 0140343246 formation@maisondufilm.com

« Reine Kayanm » – Nicolas Séry. Mondina Films (2021)

