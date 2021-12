Formation – Faire le découpage de son film Maison du Film, 9 avril 2022, Paris.

Formation – Faire le découpage de son film

du samedi 9 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 à Maison du Film

### **Formation en visioconférence** **Objectifs** * Comprendre et apprentissage du langage cinématographique. * Maîtriser les outils et les méthodes du découpage technique. * Apprendre à construire une séquence avec un point de vue et une progression dramatique. * Traduire ses intentions artistiques à travers ses choix de mise en scène. **Programme** **Jour 1** _Le matin (3h) : Le plan_ * Appréhender la grammaire cinématographique : l’image et le dispositif de mise en scène. * Comprendre les notions de cadre, mouvement, et durée. * Les caractéristiques du plan : cadre, mouvement, durée, valeurs, mouvements, angles de vue, profondeurs de champ, formats. _L’après-midi (4h) : La construction d’une séquence_ * Méthodologie : plan au sol, déplacements des personnages, axes et implantations de caméra, story-board, indications sonores. * L’articulation des plans : les raccords. * La construction d’une séquence : la progression dramatique, me choix d’un point de vue. * Hiérarchisation et enchaînement des séquences : transitions et ellipses. **Jour 2** _Le matin (3h) : Le point de vue_ * L’illusion de la représentation. * L’identification. * Focalisations et voix off. * L’ironie narrative. * Les états de conscience. _L’après-midi (4h) : La singularité du regard_ * Conventions, codes et genres. Courants, styles, mouvements et imaginaires. * Ce qu’on a envie de raconter par l’image.

350 € (Possibilité de payer en plusieurs mensualités) Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS)

Deux jours pour comprendre et appréhender le langage cinématographique tout en maîtrisant les outils et les méthodes du découpage technique.

