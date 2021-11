Poitiers Cobalt Poitiers, Vienne Formation Facilitation Graphique Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Formation Facilitation Graphique

du mardi 14 décembre au mercredi 15 décembre à Cobalt

du mardi 14 décembre au mercredi 15 décembre à Cobalt

Oser explorer le dessin, seul.e ou en co-création ! *Possibilité de prise en charge OPCO Objectifs de la formation : S’approprier le vocabulaire graphique pour créer des supports visuels Identifier les différentes applications de cet outil Pour qui ? Les membres d’une association, d’une organisation, d’une entreprise, d’une structure de l’ESS, d’une coopérative, d’un habitat partagé, d’un collectif, des acteur.ice.s de l’éducation, des formateur.ice.s, animateur.ice.s de réseau, des enseignant.e.s, des facilitateur.ice.s, des conférencier.e.s, des consultant.e.s, des chargé.e.s de mission, des citoyen.e.s… Notions clées abordées : Acquisition du vocabulaire graphique de base (flèches, typographies, personnages…), composer et structurer la page, se familiariser avec les idéogrammes, découvrir des disciplines graphiques, le matériel, retranscription de contenus oraux en supports visuels, rechercher un vocabulaire graphique en lien avec son domaine. Un kit adapté au travail sur grand format offert pour chaque participant.e.s ! Intervenante : Coline CASPAR, accompagnatrice en coopération, gouvernance partagée, créativité et facilitation graphique. Pour s’inscrire : [https://forms.gle/EfNTQ45CGzS4Q19p9](https://forms.gle/EfNTQ45CGzS4Q19p9) Formation sur 2 jours = 14 heures. 850€ *(frais de matériel inclus) * Exonération de TVA au titre de la formation professionnelle continue * Possibilité de prise en charge OPCO LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS ! En présentiel à Cobalt (5 rue Victor Hugo, Poitiers) Organisé par : Coline CASPAR

850€ *Possibilité de prise en charge OPCO

Objectifs de la formation : S'approprier le vocabulaire graphique pour créer des supports visuels, identifier les différentes applications de cet outil 
Cobalt 5 Rue Victor Hugo, Poitiers

2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T18:30:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T18:30:00

