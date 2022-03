Formation fabriquer une éolienne Saint-Vérain Saint-Vérain Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Vérain

Formation fabriquer une éolienne Saint-Vérain, 22 août 2022, Saint-Vérain.

2022-08-22 – 2022-08-27

Ce stage vous permet de comprendre le principe de fonctionnement d'une éolienne. Savoir fabriquer une éolienne selon la technique développée par Hugh Piggott, conçue pour être facile à fabriquer, produire efficacement par vents faibles et moyens, résister aux vents forts

