50 h de transmission, de partage d’expériences auprès du jeune public (en danse, cirque, théâtre, chant,musique et yoga), une pratique joyeuse et pétillante et une mise en valeur de votre grand potentiel créatif ! Cette formation est certifiée Qualiopi Extrait du programme : – Préparer des séances à partir d’un thème et adapter à l’âge – Créer des ateliers sur mesure en lien avec son public – Connaître des astuces de gestion de groupe pour faciliter l’animation – Comment créer du lien entre eux et générer de la confiance en soi et aux autres – Apprendre des postures de yoga seul, à deux, en groupe, en cercle – Etre à l’aise avec la co-création et l’improvisation avec les enfants – Apprendre de très nombreux jeux de yoga afin de les captiver et de les impliquer tout au long d’une séance – Amener des transitions entre les jeux pour un retour au calme efficace – Animer des exercices et jeux avec différentes énergies : dynamiques, folles, calmes, douces, jeux d’expression, de coopération, de concentration et de respiration, relaxations, méditation pleine présence, massage… + mandala humain, cercle de partage, création en groupe…

1250€ = 50h formation + livret pédagogique

Ouverte à toutes personnes travaillant avec le jeune public, souhaitant apporter au sein du groupe, dans ses cours, ateliers plus de joie, de jeux, de lien humain, de confiance et de bien-être ! Les Grandes Terres Francheville Francheville Métropole de Lyon

