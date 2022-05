Formation : Etablir un plan d’actions Achats Responsables conforme à l’ISO 20400 et au label RFAR En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation : Etablir un plan d'actions Achats Responsables conforme à l'ISO 20400 et au label RFAR
13 décembre 2022

Fruit du partenariat entre ER+ et l’Agence LUCIE, cette formation permet d’aprpéhender pleinement votre projet RSE au travers de la fonction achats, de manière concrête et opérationnelle, tout en présentant une méthodologie structurée appuyée sur le la bel RFAR (Relations Fournisseurs et Achats Responsables) [**Voir la fiche programme**](https://agence-lucie.com/formation/achats-responsables-iso-20400/) **Compétences clefs visées :** – Piloter un projet de labellisation RFAR (norme ISO 20400) pour son entreprise – Etablir une cartographie des risques et opportunités Achats Responsables – Elaborer un plan d’action qui réponde aux attentes de la direction Générale en matière d’Achats Responsables – Réaliser l’auto-évaluation d’une entreprise et mener une démarche de labellisation RFAR

990€ H.T.

