“De retour d’une formation riche de trois jours autour du numérique responsable. L’occasion d’affiner, affermir et développer nos compétences et connaissances en la matière. Fiers d’être certifiés #greenit #numériqueresponsable ! Merci aux équipes de Label LUCIE et en particulier Pauline Richard et Bela Loto pour leurs pédagogie et enthousiasme ! Place désormais aux projets et initiatives au profit des systèmes d’information” (commentaire sur RS d’un participant) Objectifs pédagogiques : A l’issue de cette formation, chaque participant : Connaîtra le référentiel du label du Numérique Responsable ainsi que les enjeux de cette thématique Saura évaluer les enjeux, son niveau et ses axes d’amélioration sur le numérique responsable Sera en mesure de structurer une démarche de Numérique Responsable Maîtrisera l’ensemble des étapes d’une labellisation LUCIE LABEL NUMERIQUE RESPONSABLE, ainsi que son référentiel d’évaluation [Voir le programme](https://agence-lucie.com/formation/numerique-responsable/)

1500€ HT – Formation de 3 jours soit 21 heures – possibilité de ne réaliser que l’une des 2 parties de la formation

