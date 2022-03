Formation enduits de finition (argile-chaux-plâtre) Saint-Pierre-de-Frugie, 22 avril 2022, Saint-Pierre-de-Frugie.

Formation enduits de finition (argile-chaux-plâtre) Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie

2022-04-22 09:00:00 – 2022-04-24 Lieu-dit Froidefon Ecocentre

Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Saint-Pierre-de-Frugie

EUR 290 Durant cet atelier, vous allez aborder les principes physiques et chimiques

d’un enduit de finition, les caractéristiques et comportement des différents

liants, la préparation des supports, la formulation des enduits et la pose.

+33 5 53 52 20 87

Ecocentre du Périgord Limousin

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie

