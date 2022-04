FORMATION ENDUIT CHAUX BY WOODS FACTORY, 26 mars 2022, .

FORMATION ENDUIT CHAUX BY WOODS FACTORY

2022-03-26 – 2022-03-26

L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

Venez vous initier au monde fabuleux des enduits traditionnels avec Sophie, peintre et sculptrice spécialisée dans le bâti ancien.

Du mur nu aux enduits de finition, découvrez les multiples applications des chaux et plâtres, leurs compatibilités en fonction des supports, les bases de la fabrication des enduits et diverses techniques d’application.

Venez vous initier au monde fabuleux des enduits traditionnels avec Sophie, peintre et sculptrice spécialisée dans le bâti ancien.

Du mur nu aux enduits de finition, découvrez les multiples applications des chaux et plâtres, leurs compatibilités en fonction des supports, les bases de la fabrication des enduits et diverses techniques d’application.

woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/formation-enduit-a-la-chaux/

L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

Venez vous initier au monde fabuleux des enduits traditionnels avec Sophie, peintre et sculptrice spécialisée dans le bâti ancien.

Du mur nu aux enduits de finition, découvrez les multiples applications des chaux et plâtres, leurs compatibilités en fonction des supports, les bases de la fabrication des enduits et diverses techniques d’application.

woods factory

dernière mise à jour : 2022-01-18 par