Formation en Herboristerie à La Source La Source, 17 mars 2023, Saint-Loubouer .

Formation en Herboristerie à La Source

132 Grand Rue La Source Saint-Loubouer Landes

2023-03-17 09:00:00 – 2023-03-19 17:30:00

La Source 132 Grand Rue

Saint-Loubouer

Landes

Atelier animé par Christophe de Pachamama Phyto.

Balade botanique et sujets abordés: Cueillette, séchage et stockage des plantes, différents modes préparatoires, posologies, notions alimentaires basiques, bienfaits sur les différents systèmes du corps humain.

Uniquement sur réservation.

Infos et réservations au 07 55 66 32 83

+33 7 55 66 32 83

