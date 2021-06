Formation en conduite de chariots élévateurs Ville de Douala, 14 juin 2021-14 juin 2021, Douala I.

Formation en conduite de chariots élévateurs

du lundi 14 juin au samedi 19 juin à Ville de Douala

Le GICAM et le MINEFOP organisent une session de formation continue en « conduite des chariots élévateurs » du 14 au 19 Juin 2021, dans le cadre du projet des Centres de Formation Professionnels Sectoriels (CFPS). Il s’agit d’un module de formation devant permettre à l’apprenant d’être capable d’effectuer la manutention des charges en conduisant un chariot élévateur conformément à la réglementation et à la pratique de l’art. Ce module de formation vise à accroitre les compétences des personnels réalisant les opérations de manutention et de conduite impliquant les chariots élévateurs, ceux chargés d’effectuer les opérations de stockage et déstockage en conduisant un chariot. La session de formation accueillera 12 stagiaires et sera subventionnée à hauteur de 50% par le MINEFOP pour la couverture des charges transversales. Vous pouvez dores et déjà réserver vos places. Contacts utiles: 696 632 468 / 694 488 897

Le GICAM et le MINEFOP s’associent pour proposer une offre de formation continue

Ville de Douala Ville de Douala Douala I Bonanjo Wouri



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-14T08:00:00 2021-06-14T12:00:00;2021-06-15T08:00:00 2021-06-15T12:00:00;2021-06-16T08:00:00 2021-06-16T12:00:00;2021-06-17T08:00:00 2021-06-17T12:00:00;2021-06-18T08:00:00 2021-06-18T12:00:00;2021-06-19T08:00:00 2021-06-19T12:00:00