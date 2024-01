Formation en bijouterie (Atelier Marion Lebouteiller) St Jean de Côle Saint-Jean-de-Côle, mercredi 13 mars 2024.

Formation en bijouterie (Atelier Marion Lebouteiller) St Jean de Côle Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13

fin : 2024-04-17

Formation en bijouterie

• pour débutants et intermédiaires

• 6 séances, 3h par semaine

• tous les mercredis de 09h30 à 12h30

• à la Maison Associative des Floralies, rue du Château à St-Jean-de-Côle.

• 540€ pour les 6 semaines de cours, comprenant tous les matériaux, outils, cuivre pour essais et 25gr d’argent 925 nécessaires pour les deux projets.

• Vous disposerez de 18h pour réaliser deux projets (bague, pendentif, bracelet ou boucles d’oreilles). Vous apprendrez les premiers gestes du bijoutier :

tracer, percer, découper, scier, limer, texturer, former, souder, polir, satiner…

Les cours comprennent des démonstrations, avec apport de nouvelles techniques chaque semaine et possibilité de s’entraîner sur des pièces d’essai en cuivre.

Je fournis des supports et des techniques de recherche pour guider la créativité et chacun peut travailler sur les pièces de son choix

.

St Jean de Côle 3 canton des Templiers

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine marion.lebouteiller@gmail.com



