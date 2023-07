Formation – Ecrire son scénario de court métrage Catégorie d’Évènement: ile de france Formation – Ecrire son scénario de court métrage, 2 décembre 2023, . Du samedi 02 décembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 350€ (Possibilité de payer en plusieurs mensualités) Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS) Deux jours pour connaître et acquérir les bases de l’écriture d’un scénario d’un court métrage de fiction. Un stage d’écriture pour aborder la construction dramaturgique, la caractérisation des personnages ainsi que les méthodes de rédaction et de présentation, afin de se lancer sereinement dans son travail d’écriture. Objectifs Améliorer la présentation et la rédaction d’un projet de court

métrage par l’étude d’exemples : synopsis, note d’intention, séquence de scénario, CV et note biographique. Appréhender les principes fondamentaux de la dramaturgie par l’analyse de films courts.

Apprendre à évaluer la construction d’un scénario. Prérequis Connaissance du secteur du cinéma et de l’audiovisuel Effectif 10 personnes En visioconférence. Contact : https://maisondufilm.com/formations/ecrire-son-scenario-de-court-metrage/ +33140343246 formation@maisondufilm.com https://www.facebook.com/maisondufilm https://www.facebook.com/maisondufilm https://maisondufilm.com/formations/ecrire-son-scenario-de-court-metrage/

