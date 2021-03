Labenne Labenne Labenne, Landes Formation écopsychologie Labenne Catégories d’évènement: Labenne

Landes

Formation écopsychologie, 3 mai 2021-3 mai 2021, Labenne. Formation écopsychologie 2021-05-03 09:00:00 – 2021-05-07 17:00:00

Labenne Landes EUR 450 450 L’écopsychologie nous éclaire sur la part psychologique de notre rapport au monde, son influence majeure sur nos choix, actions ou non actions …Elle nous offre ainsi des pistes pour réactiver notre lien vital à la nature, y puiser énergie et idées pour transformer nos modes de vie. L’écopsychologie nous éclaire sur la part psychologique de notre rapport au monde, son influence majeure sur nos choix, actions ou non actions …Elle nous offre ainsi des pistes pour réactiver notre lien vital à la nature, y puiser énergie et idées pour transformer nos modes de vie. +33 6 80 00 81 61 L’écopsychologie nous éclaire sur la part psychologique de notre rapport au monde, son influence majeure sur nos choix, actions ou non actions …Elle nous offre ainsi des pistes pour réactiver notre lien vital à la nature, y puiser énergie et idées pour transformer nos modes de vie. L’écopsychologie nous éclaire sur la part psychologique de notre rapport au monde, son influence majeure sur nos choix, actions ou non actions …Elle nous offre ainsi des pistes pour réactiver notre lien vital à la nature, y puiser énergie et idées pour transformer nos modes de vie. Ekolondoï

Détails Catégories d’évènement: Labenne, Landes Autres Lieu Labenne Adresse Ville Labenne