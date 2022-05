Formation “Eco-conception de services numériques” Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Objectif général :** Comprendre la démarche numérique responsable. Intégrer les enjeux de l’éco-conception et de l’accessibilité numériques. L’appliquer aux applications ou aux sites web développés par l’entreprise ou ses partenaires **Compétences clés :** À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : * Comprendre les concepts fondamentaux et la démarche de l’éco-conception de services numériques * Intégrer les étapes clés et les outils * Mettre en œuvre les bonnes pratiques de l’éco-conception appliqué aux sites Web et autres services numériques [Voir la fiche programme](https://agence-lucie.com/formation/introduction-eco-conception-services-numeriques/)

595€ HT

En présentiel, le 13 septembre 2022
Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris

