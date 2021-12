Roubaix L'Avant-Poste Nord, Roubaix Formation E-Commerce L’Avant-Poste Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Formation E-Commerce L’Avant-Poste, 22 décembre 2021, Roubaix. Formation E-Commerce

du mercredi 22 décembre au mardi 4 janvier 2022 à L’Avant-Poste

L’Ecole du e-commerce continue son recrutement jusqu’au 30 janvier 2022 ! Quelques informations sur notre prochaine session : • Session du 28 février au 24 juin 2022 • Inscriptions via ce lien : [https://bit.ly/CandidatureEcoleSRP-Oney](https://bit.ly/CandidatureEcoleSRP-Oney) • 4 mois d’immersion dans le e-commerce + un module optionnel dans la monétique avec Oney • Un certification interne Chef.fe de Projet Digital labellisée Showroomprivé.com x Oney à l’issue de la formation Les futurs candidats peuvent rencontrer notre équipe lors de nos prochaines réunions d’information : Mercredi 22 décembre 10h00 – en ligne [https://bit.ly/RICDécembre2](https://bit.ly/RICDécembre2) Mardi 4 janvier 16h00 – en ligne [https://bit.ly/RICJanvier1](https://bit.ly/RICJanvier1) L’Ecole du e-commerce c’est une formation : o Gratuite o Accessible à toutes et tous : aucun prérequis technique, académique, ou professionnel nécessaire pour intégrer la formation, il suffit d’être motivé o Complète : il s’agit d’un format 360° pour faire le tour des métiers du e-commerce et trouver sa voie dans le digital Seules conditions : être majeur.e, demandeur.se d’emploi et surtout très motivé.e ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur nos réseaux sociaux [[https://ecoleduecommerce.com/](https://ecoleduecommerce.com/)](https://ecoleduecommerce.com/) Facebook : Ecole Showroomprivé Instagram : @ecoleshowroomprive. Laure FIORITO Cheffe de Projet Fondation [[laure.fiorito@showroomprive.net](mailto:laure.fiorito@showroomprive.net)](mailto:laure.fiorito@showroomprive.net) +33 7 61 70 10 48 87, rue du Fontenoy 59100 Roubaix Formations e-commerce Showroomprive.com (visio) L’Avant-Poste 33 boulevard du Général Leclerc Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T12:00:00;2022-01-04T16:00:00 2022-01-04T18:00:00

