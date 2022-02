Formation Dole 2022 : A la découverte du genre La visitation,39100 Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Nous proposons une formation à Dole sur la thématique de genre, s’adressant au public intermédiaire (éducateur·rices, animateur·rices, professeur·es, etc). Cette session est coorganisée avec l’association Peuple Solidaire Jura et Le Serpolet : Rejoignez nous vendredi 6 mai 2022, 14h-17h, La visitation. Au programme : introduction à la définition du genre, sensibilisation aux inégalités liées au genre, aux droits des femmes et aux constructions sociales liées au genre.

Gratuite, ouvert à tou·tes

Introduction à la définition du genre, sensibilisation aux inégalités liées au genre, aux droits des femmes et aux constructions sociales liées au genre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T17:00:00

