. payant 350€ (Possibilité de payer en plusieurs mensualités) Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS) En quelques années, le court métrage est devenu un vrai marché, en France et à l’international. L’occasion de profiter de l’expérience de distributeur·trice·s et d’acheteur·se·s reconnu·e·s pour découvrir ce secteur : qui achète quoi, à quel prix, avec quels contrats ? Une formation exclusive pour développer la diffusion et la vente de son film en France… et dans le monde ! Objectifs Comprendre les enjeux de la distribution d’un court métrage.

Identifier les festivals et marchés majeurs et leurs lignes éditoriales.

Savoir se repérer dans les aides existantes pour diffuser son court métrage en France et dans le monde.

Comprendre les différents contrats et acheteurs (TV, VàD, SVàD, non-commercial etc.).

Comprendre l’utilité d’un distributeur et les différents cas possibles.

Savoir démarcher de potentiels acheteurs, en accord avec leur ligne éditoriale.

Effectif 12 personnes Contact : https://maisondufilm.com/formations/distribuer-et-diffuser-son-court-metrage-2/ 01 40 34 32 44 formation@maisondufilm.com

