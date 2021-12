Formation – Distribuer et diffuser son court métrage Maison du Film, 25 juin 2022, Paris.

### **Formation en visioconférence** **Objectifs** * Comprendre les enjeux de la distribution d’un court métrage * Identifier les festivals et marchés majeurs et leurs lignes éditoriales * Savoir se repérer dans les aides existantes pour diffuser son court métrage en France et dans le monde * Comprendre les différents contrats et acheteurs (TV, VàD, SVàD, non-commercial etc.) * Comprendre l’utilité d’un distributeur et les différents cas possibles * Savoir démarcher de potentiels acheteurs, en accord avec leur ligne éditoriale * Connaître les genres et formats qui fonctionnent à l’export. **Programme** **Jour 1** _Le Matin (3h) – Rencontre avec une distributrice de court métrage_ * La distribution de courts métrages. * Présentation des potentialités et contraintes du marché. * État des lieux de la diffusion du court métrage. _Après-midi (4h) – Rencontre avec une distributrice de court métrage_ * Le rôle d’une société de distribution. * Les festivals : lesquels cibler, quel budget, comment procéder, les sites d’inscription. * Les principaux acheteurs : TV, VàD, SVàD, mandats, non-commercial. * Les différents contrats de cession de droits. * Études de cas. **Jour 2** _Matin (3h) – Rencontre avec une plateforme de diffusion_ * La diffusion du court métrage en France et dans le monde * Les plateformes. _Après-midi (4h) : Rencontres avec des institutions majeures du court métrage_ * Unifrance – L’export de la production française. * L’Agence du Court Métrage.

(Possibilité de payer en plusieurs mensualités) Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS)

Une formation inédite pour développer la diffusion et la vente de son film en France et dans le monde.

Maison du Film 10 passage de Flandre Paris Paris 19e Arrondissement Paris



