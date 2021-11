Aubervilliers Centre de Formation Louise Couvé Aubervilliers, Seine-Saint-Denis FORMATION DIPLÔME D’ÉTAT ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL Centre de Formation Louise Couvé Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

FORMATION DIPLOME D’ÉTAT ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL ——————————————————– Une rentrée à la formation du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social s’est déroulée ce lundi 18 octobre 2021. **_Des places conventionnées sont encore disponibles pour les DE de + de 6 mois ou les bénéficiaires du RSA du 93 ou les jeunes -25 ans._** Vous trouverez en annexe le dossier d’inscription à nous retourner très rapidement par mail à : [_**[ipa@couve.fr](ipa@couve.fr)**_](ipa@couve.fr) _Centre de Formation Louise Couvé_ _173/176 Boulevard Félix Faure_ _93300 AUBERVILLIERS_ _TEL : 01.48.11.31.32_ _FAX : 01.48.11.26.79_

Centre de Formation Louise Couvé 173/176 Boulevard Félix Faure 93300 AUBERVILLIERS

