Formation “Devenir une entreprise à mission ou à raison d’être” En visioconférence, 9 mai 2022, Paris.

Formation “Devenir une entreprise à mission ou à raison d’être”

En visioconférence, le lundi 9 mai à 09:00

“Une formation concrète et complète pour s’engager dans une démarche d’entreprise à raison d’être ou d’entreprise à mission. Le rythme est adapté pour que l’on puisse suivre et rester actif sur un format de webinaire. J’ai apprécié les outils pratiques que je vais pouvoir utiliser. ” (extrait d’un commentaire d’une participante) **Objectif général** Avoir les clés en mains pour décider à bon escient de construire sa raison d’être et/ou devenir une entreprise à mission, et disposer d’une méthode pour conduire ce projet de transformation vers une organisation contributive. **Compétences clefs :** À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : S’emparer des concepts de Raison d’être et d’entreprise à mission et discerner ce qu’ils ont d’innovant, Questionner les implications sur la gouvernance, les parties prenantes et le sens de l’action de son organisation, Connaître les attendus réglementaires à ne pas rater, Structurer une démarche de co-construction vers la raison d’être ou vers l’entreprise à mission, Appréhender les facteurs clés de succès pour éviter l’écueil du “mission-washing”, Faire le lien avec les dispositifs LUCIE pour devenir entreprise à mission, Choisir immédiatement d’embarquer vers l’entreprise .. ou challenger son projet initial. [**Voir la fiche programme**](https://agence-lucie.com/formation/entreprise-mission/)

595€ HT

Session en visio conférence le lundi 9 MAI 2022

En visioconférence Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T17:30:00