FORMATION DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE La Grande Classe Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

FORMATION DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE La Grande Classe, 7 février 2022, Montreuil. FORMATION DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE

du lundi 7 février au dimanche 27 février à La Grande Classe

FORMATION DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE ————————————— **Enjeux** Métier le plus en vogue du moment, il • elle développe des applications orientées web, web mobile ou bien les deux à la fois ! **Pré-requis** * Niveau Bac minimum ; * À l’aise avec le numérique ; * Connaissances de bases en informatique * (bases en programmation appréciées) ; * Connaissance anglais oral/écrit **Public** Tout public ayant une appétence pour le numérique. **Durée** * 770h de formation (soit 7 mois) + stage (175h) **Lieu** Agence de Montreuil 51, Rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil • Métro 9 : Mairie de Montreuil • Bus : 102, 121, 122 **Tarifs/financements** * Professionnels : * Sur devis (possibilité d’élaboration d’une formation sur-mesure) ; * Plan de développement des compétences mobilisable **Particuliers** : 9600 € H.T la session * – Prise en charge possible par le CPF * (Compte Personnel de Formation) ; * – Financement par Pôle Emploi ; * – Financement par la Région **Contact** Pour toute demande 01.40.10.27.22 [www.lagrandeclasse.fr](http://www.lagrandeclasse.fr) contact@lagrandeclasse.fr

*sur candidature

La grande classe recherche La Grande Classe 51 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil Montreuil Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T00:00:00 2022-02-07T23:59:00;2022-02-08T00:00:00 2022-02-08T23:59:00;2022-02-09T00:00:00 2022-02-09T23:59:00;2022-02-10T00:00:00 2022-02-10T23:59:00;2022-02-11T00:00:00 2022-02-11T23:59:00;2022-02-12T00:00:00 2022-02-12T23:59:00;2022-02-13T00:00:00 2022-02-13T23:59:00;2022-02-14T00:00:00 2022-02-14T23:59:00;2022-02-15T00:00:00 2022-02-15T23:59:00;2022-02-16T00:00:00 2022-02-16T23:59:00;2022-02-17T00:00:00 2022-02-17T23:59:00;2022-02-18T00:00:00 2022-02-18T23:59:00;2022-02-19T00:00:00 2022-02-19T23:59:00;2022-02-20T00:00:00 2022-02-20T23:59:00;2022-02-21T00:00:00 2022-02-21T23:59:00;2022-02-22T00:00:00 2022-02-22T23:59:00;2022-02-23T00:00:00 2022-02-23T23:59:00;2022-02-24T00:00:00 2022-02-24T23:59:00;2022-02-25T00:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T00:00:00 2022-02-26T23:59:00;2022-02-27T00:00:00 2022-02-27T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Grande Classe Adresse 51 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville La Grande Classe Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

La Grande Classe Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

FORMATION DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE La Grande Classe 2022-02-07 was last modified: by FORMATION DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE La Grande Classe La Grande Classe 7 février 2022 La Grande Classe Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis