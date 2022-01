Formation Développer son Intelligence Emotionnelle avec la technique du clown de théâtre ThéâtreInlove Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Formation Développer son Intelligence Emotionnelle avec la technique du clown de théâtre

du lundi 11 avril au mardi 12 avril

Très sérieusement la pratique du **clown de théâtre** est un outil très efficace pour développer son Intelligence Emotionnelle. Le clown est un être très sensible mais qui **assume ses émotions** et fait preuve de beaucoup d’**empathie**. Dans les ateliers proposés, les participants improvisent à partir de ce qu’ils ressentent physiquement et émotionnellement dans l’instant. Les ateliers sont suivis de phases de débriefings pour analyser ce qui a été expérimenté et voir comment l**’appliquer au contexte quotidien professionnel**.

220€ pour les particuliers, 280€ pour les indépendants, 480€ entreprises

ThéâtreInlove 44 rue Marcel Dassault – 92100 Boulogne Billancourt

2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T17:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T17:00:00

