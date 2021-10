Formation : désintoxication à la langue de bois Muttersholtz, 5 février 2022, Muttersholtz.

EUR Parce que les manipulations du langage dans nos relations institutionnelles, politiques et surtout professionnelles modifient notre perception du monde et plus encore la perception de nos métiers et visent à les détruire…Avec cette formation, apprenez à animer un atelier et à identifier les différentes formes de manipulation, pour s’exercer à les comprendre, les déconstruire et imaginer les résistances collectives. Hébergement et repas possibles sur place.

Formation pour apprendre à animer un atelier et à identifier les formes de manipulation du langage, possibilité d’hébergement et de repas sur place, à la Maison de la Nature

