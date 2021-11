Lignières Lignières Cher, Lignières Formation des aidants pour la maladie d’Alzheimer : connaître la maladie Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

2022-01-11 14:00:00 – 2022-01-11 17:00:00

Lignières Cher Lignières En partenariat avec France Alzheimer, apprivoisez cette maladie en venant assister à ces séances ou à quelques-unes d’entre elles. Vous apprendrez, vous interrogerez, vous raconterez si vous le désirez. Des échanges pour mieux l’appréhender. 5 séances sont proposées aux aidants de ceux atteints par la maladie d’Alzheimer. Cette première séance « connaître la maladie » permettra d’aborder ce thème dans son ensemble

Inscription sur place +33 2 48 60 12 81

