Valence France Alzheimer Drôme Drôme, Valence Formation des aidants France Alzheimer Drôme Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Formation des aidants France Alzheimer Drôme, 4 février 2022, Valence. Formation des aidants

du vendredi 4 février 2022 au vendredi 11 mars 2022 à France Alzheimer Drôme

Cylce de soutien pour les aidants accompagant un proche touché par la maladie d’Alzheimer ou apparentées pour : – Échanger entre aidants – Acquérir des connaissances sur la maladie et des outils concrets Animé par un binôme psychologue/bénévole Les 04, 11, 18 février, 04 et 11 mars 2022 Horaires : 14h à 17h Lieu : siège de l’association (42 C avenue des Langories) Inscriptions : 04 75 79 17 08 ou [contact@francealzheimer26.fr](mailto:contact@francealzheimer26.fr)

Gratuit, sur inscription

Formation pour les aidants accompagnant un proche touché par la maladie d’Alzheimer ou apparentée France Alzheimer Drôme 42 C avenue des Langories 26000 Valence Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T17:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T17:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T17:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu France Alzheimer Drôme Adresse 42 C avenue des Langories 26000 Valence Ville Valence lieuville France Alzheimer Drôme Valence