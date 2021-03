Valence France Alzheimer Drôme, Valence Formation des aidants familiaux France Alzheimer Valence Catégories d’évènement: Drôme

**Formation gratuite** animée par un binôme psychologue/bénévole **5 séances collectives** (il est conseillé de participer à l’ensemble des modules dans la mesure du possible) **Contenu de la formation :**

Module 1 : Connaître la maladie (questions fréquentes : symptômes…)

Module 2 : Les aides (humaines, techniques, sociales, financières et juridiques)

Module 3 : L’accompagnement (quotidien, temps de partage et détente)

Module 4 : Communiquer et comprendre (maintenir l’échange et la relation, répondre aux différentes manifestations de l’humeur)

Module 5 : Être l’aidant familial (rôles dans la famille)

inscription au 04 75 79 17 08 / contact@francealzheimer26.fr

