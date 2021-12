Paris En visioconférence Paris Formation “Démarche RSE selon l’ISO 26000 avec le Label LUCIE” En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation “Démarche RSE selon l’ISO 26000 avec le Label LUCIE” En visioconférence, 3 mai 2022, Paris. Formation “Démarche RSE selon l’ISO 26000 avec le Label LUCIE”

du mardi 3 mai 2022 au mercredi 4 mai 2022 à En visioconférence

[**Voir la fiche formation**](https://agence-lucie.com/formation/fondamentaux-rse-iso26000/) **La formation RSE de référence depuis 10 ans – plus de 1500 participants** Pour découvrir la démarche de projet RSEet les outils de l’auto-évaluation et du plan d’action ISO 26000, en rappelant les fondamentaux de la RSE. **Les objectifs de la formation :** Savoir structurer une démarche RSE dans une entreprise, sur la base de la norme ISO 26000 ; Savoir appréhender une démarche de labellisation selon le référentiel LUCIE 26000 ; Connaître les grandes lignes de la norme internationale de Responsabilité Sociétale ISO 26000 ; Savoir évaluer le niveau en RSE d’une organisation, et structurer une démarche de progrès RSE ; Maîtriser l’ensemble des étapes d’une labellisation LUCIE, ainsi que son référentiel d’évaluation ; Être apte à préparer l’auto-évaluation d’une organisation et à mener une démarche de labellisation LUCIE.

990€ HT

Session en VISIO CONFERENCE des 3 et 4 Mai 2022 En visioconférence Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T17:30:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Paris Ville Paris lieuville En visioconférence Paris