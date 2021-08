Paris En visioconférence Paris Formation “Démarche RSE selon l’ISO 26000 avec le Label LUCIE” En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

[**Voir la fiche formation**](https://agence-lucie.com/formation/fondamentaux-rse-iso26000/) **La formation RSE de référence depuis 10 ans – plus de 1500 participants** Pour découvrir la démarche de projet RSEet les outils de l’auto-évaluation et du plan d’action ISO 26000, en rappelant les fondamentaux de la RSE. **Les objectifs de la formation :** Savoir structurer une démarche RSE dans une entreprise, sur la base de la norme ISO 26000 ; Savoir appréhender une démarche de labellisation selon le référentiel LUCIE 26000 ; Connaître les grandes lignes de la norme internationale de Responsabilité Sociétale ISO 26000 ; Savoir évaluer le niveau en RSE d’une organisation, et structurer une démarche de progrès RSE ; Maîtriser l’ensemble des étapes d’une labellisation LUCIE, ainsi que son référentiel d’évaluation ; Être apte à préparer l’auto-évaluation d’une organisation et à mener une démarche de labellisation LUCIE.

990€ HT

