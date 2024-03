Formation Découverte – Musée national de la Marine Musée National de la Marine Paris, jeudi 23 mai 2024.

Formation Découverte – Musée national de la Marine Suivez une formation gratuite, non obligatoire, qui vous donnera toutes

les informations utiles pour revenir avec votre groupe, en autonomie ou en activité. Jeudi 23 mai, 10h00 Musée National de la Marine Entrée gratuite, réservation obligatoire.

En tant que relais du champ social, du handicap ou du médico-social, découvrez le musée rénové, pour transmettre le goût de la mer et l’envie de la partager à votre groupe.

À cette occasion, vous visitez les collections et obtenez toutes les informations pour revenir en groupe.

Sur réservation.

Dans la limite des places disponibles.

La formation n’est pas obligatoire pour revenir en visite libre.

Musée National de la Marine 17 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « groupes@musee-marine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 53 65 69 48 »}]

