Manche Venez apprendre à reconnaître les 100 espèces d’oiseaux communs de Normandie, qui représentent 99% du total des individus d’oiseaux que l’on peut rencontrer! Programme :

9h30 : Sortie nature autour de Carteret

Pique-nique (sorti du sac) dans la salle des Douits le midi avant la formation pour ceux qui ont participé à la sortie du matin

14h00 : Formation débutants dans la salle des Douits Venez apprendre à reconnaître les 100 espèces d’oiseaux communs de Normandie, qui représentent 99% du total des individus d’oiseaux que l’on peut rencontrer! Programme :

+33 6 83 07 39 55 http://normandie.lpo.fr/

