La MAVA, le samedi 30 octobre à 10:00

Une fois que le thème est et que la période de caucus est passée, il n’est pas toujours évident de rentrer sur scène et de bien démarrer une improvisation. Pour un match, les improvisations sont assez courtes, et il faut placer la plateforme d’improvisation (le fameux trio gagnant : Qui ? Quoi ? Où ?) dans les 30 premières secondes si l’on veut que l’impro “décolle” et roule jusqu’au coup de sifflet final. Cela reste un véritable challenge car il faut également être à l’écoute de son partenaire. Une fois qu’on est sur scène, comment trouver le “bon enjeu” pour rencontrer l’autre et construire ensemble ? C’est quoi un “bon enjeu” d’ailleurs ? Au cours de cette session nous apporterons des réponses (et non pas LES réponses) à toutes ces questions à l’aide de la théorique et d’outils pratiques. L’apprentissage s’effectuant par la pratique, ils seront mis en œuvre au travers de divers exercices.

Tarif : 40€

Ce stage s’adresse à un public expérimenté ayant déjà acquis les enjeux et les bases techniques de l’improvisation.

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille



