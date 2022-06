Formation de professeur de yoga à Simiane la rotonde 04 Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde

Formation de professeur de yoga à Simiane la rotonde 04 Simiane-la-Rotonde, 17 septembre 2022, Simiane-la-Rotonde. Formation de professeur de yoga à Simiane la rotonde 04

3 LE CLOS DES COMTE LIEU-DIT CHAVON Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

2022-09-17 – 2022-07-12 Simiane-la-Rotonde

Alpes de Haute-Provence Simiane-la-Rotonde Formation de professeur de yoga de 125h/an sur 4 ans organisée en 3WE+3 stages à Simiane la rotonde par Sandra Ermeneux formatrice de l’Institut Français de Yoga ecoleyoga13@orange.fr +33 6 10 96 78 04 https://www.emyoga.fr/ Simiane-la-Rotonde

dernière mise à jour : 2022-06-22 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Simiane-la-Rotonde Other Lieu Simiane-la-Rotonde Adresse 3 LE CLOS DES COMTE LIEU-DIT CHAVON Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon Ville Simiane-la-Rotonde lieuville Simiane-la-Rotonde Departement Alpes de Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/simiane-la-rotonde/

Formation de professeur de yoga à Simiane la rotonde 04 Simiane-la-Rotonde 2022-09-17 was last modified: by Formation de professeur de yoga à Simiane la rotonde 04 Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde 17 septembre 2022 3 LE CLOS DES COMTE LIEU-DIT CHAVON Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence