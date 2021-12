Chateauneuf-sur-loire Atelier JenniFleurs Châteauneuf-sur-Loire Formation de Gemmothérapie Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Formation de Gemmothérapie Atelier JenniFleurs, 21 février 2022, Chateauneuf-sur-loire. Formation de Gemmothérapie

du lundi 21 février 2022 au mardi 22 février 2022 à Atelier JenniFleurs

Cette formation a pour but de vous faire découvrir la méthode d’extraction des principes actifs des bourgeons. Jour 1 : – Historique – Le bourgeon – Forme galénique – Identification botanique des arbres et arbustes étudiés – Les bonnes pratiques de cueillette – Les propriétés des bourgeons étudiés Jour 2 : – Préparation des solvants – Identification botanique sur le terrain – Choix de votre arbre ou arbuste – Cueillette et mise en macération – Posologie Frais de participation : 200€ par personne les 2 jours Lieu : Châteauneuf-sur-Loire 6 personnes maximum Dates disponibles : Lundi 21 et mardi 22 Février 2022 de 9h à 16h Réservation par mail : jennifleurs45@gmail.com ou par téléphone : 06 74 91 35 43

Voir https://www.jennifleurs.fr/copie-de-stage-herborsiterie

Formation de Gemmothérapie Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T08:00:00 2022-02-21T15:00:00;2022-02-22T08:00:00 2022-02-22T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Atelier JenniFleurs Adresse 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire