189, rue du Général Renault, Tours, le vendredi 29 avril à 10:00

PASSPLAT: « Jetez le jetable, passez au consigné! » ————————————————- Passplat est un service innovant de fourniture de boîtes en verre consignées pour plats à emporter créé par Zéro Déchet Touraine. Notre ambition? Mettre en circulation à Tours 10 000 boîtes en verre consignées en 2022. Pour y parvenir, nous souhaitons sensibiliser la population tourangelle et les professionnels des métiers de bouche au problème des déchets d’emballage générés par la vente à emporter. ** Vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de ce service et intégrer notre équipe d’ambassadrices et ambassadeurs afin d’en parler à vos proches et à vos commerçants favoris?** _N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour en discuter et vous former sur le sujet dans une ambiance conviviale!_ Passplat bénéficie du soutien financier de l’ADEME et du plan France Relance, de France Active, de Zéro Déchet Touraine et de la Région Centre Val de Loire. Plus d’informations sur [[https://www.zerodechettouraine.org/groupe/passplat](https://www.zerodechettouraine.org/groupe/passplat)](https://www.zerodechettouraine.org/groupe/passplat)

Inscription par courriel ou par téléphone uniquement

Devenez bénévole pour l’association Zéro Déchet Touraine en participant activement au développement de son service innovant « Passplat ».

