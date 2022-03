FORMATION CYBERSECURITE DES CODEUSES SAINT OUEN —, 14 mars 2022, Saint-Ouen-sur-Seine.

FORMATION CYBERSECURITE DES CODEUSES SAINT OUEN ———————————————– Chez DesCodeuses, notre objectif est de développer le pouvoir d’agir des femmes des quartiers prioritaires en les outillant, en les formant et en les accompagnant vers les métiers valorisés du numérique. DesCodeuses s’implante sur Saint Ouen cette année et propose une formation au métier d’Analyste Cybersécurité (plaquette en PJ) qui dure 13,5 mois (1,5 mois de préqualification + 6 mois de formation + 6 mois de stage en entreprise). Cette formation débute le 4 avril 2022 et nous avons pour objectif de sourcer 30 femmes du 93 pour intégrer la préqualification. Pour informer le public sur les détails de la formation, 3 informations collectives sont prévues le 17 mars 2022 : * Deux en présentiel (9h30/11h et 11h/12h30, 12 places par info coll) dans les locaux de Pôle Emploi. Si des femmes souhaitent y participer elles peuvent voir avec leur conseiller(e) Pôle Emploi pour une inscription via Kairos aux infos collectives. * Une en distanciel (15h/16h30 sans limite de place) via l’outil Google Meet (lien de connexion ici si vous souhaitez le transmettre aux candidates). * Les personnes peuvent également candidater à la formation via cette adresse mail : **[formations@descodeuses.org](mailto:formations@descodeuses.org)**

* sur candidature

Intégrez la première formation en cybersécurité 100% féminine à Saint-Ouen !

— 124 rue des rosiers Saint ouen Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis



