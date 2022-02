Formation CV, lettre de motivation, entretien Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Tardets-Sorholus

Formation CV, lettre de motivation, entretien Tardets-Sorholus, 17 février 2022, Tardets-Sorholus. Formation CV, lettre de motivation, entretien Rue Aranpia Centre multiservices Tardets-Sorholus

2022-02-17 09:30:00 – 2022-02-17 17:00:00 Rue Aranpia Centre multiservices

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Nous organisons une formation CV, lettre de motivation et préparation à l’entretien.

Ouvert à tous.

Pour plus d’informations ou pour les inscriptions contactez le bureau de l‘association. Nous organisons une formation CV, lettre de motivation et préparation à l’entretien.

Ouvert à tous.

Pour plus d’informations ou pour les inscriptions contactez le bureau de l‘association. +33 5 59 28 67 62 Nous organisons une formation CV, lettre de motivation et préparation à l’entretien.

Ouvert à tous.

Pour plus d’informations ou pour les inscriptions contactez le bureau de l‘association. Azia

Rue Aranpia Centre multiservices Tardets-Sorholus

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Tardets-Sorholus Autres Lieu Tardets-Sorholus Adresse Rue Aranpia Centre multiservices Ville Tardets-Sorholus lieuville Rue Aranpia Centre multiservices Tardets-Sorholus Departement Pyrénées-Atlantiques

Formation CV, lettre de motivation, entretien Tardets-Sorholus 2022-02-17 was last modified: by Formation CV, lettre de motivation, entretien Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus 17 février 2022 Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques