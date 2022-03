FORMATION CUISEUR SOLAIRE BY WOODS FACTORY Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève Hérault 90 EUR L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun. Venez fabriquer de A à Z votre propre cuiseur solaire avec José-Luc Manzanares. Cette journée est dédiée à l’apprentissage de la cuisson écologique et à la fabrication de ton cuiseur solaire.

Tous les matériaux sont fournis. Au terme de cette journée, vous repartez avec votre cuiseur solaire prêt à être utilisé. woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/stages-couture/ L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun. Venez fabriquer de A à Z votre propre cuiseur solaire avec José-Luc Manzanares. Cette journée est dédiée à l’apprentissage de la cuisson écologique et à la fabrication de ton cuiseur solaire.

