Formation : Créer sa société de production Catégorie d’Évènement: ile de france Formation : Créer sa société de production, 25 novembre 2023, . Du samedi 25 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 350€ pour les financements personnels (possibilité de payer en plusieurs mensualités) 500€ pour les financements par Pôle Emploi, AFDAS et CPF Formation sur la création de société de production audiovisuelle en un week-end avec de nombreux intervenant·e·s professionnel·le·s. Objectifs Permettre aux stagiaires de préparer la création de leur société

de production en ayant connaissance du cadre juridique, social,

administratif, économique et financier spécifique à l’activité de

production cinématographique et audiovisuelle.

de production en ayant connaissance du cadre juridique, social, administratif, économique et financier spécifique à l’activité de production cinématographique et audiovisuelle. Fournir aux stagiaires un cadre de réflexion et des clefs pour bien s’entourer. Prérequis Connaissance du secteur du cinéma et l’audiovisuel. Avoir un projet de création de société de production. Effectif 15 personnes En visioconférence. Contact : https://maisondufilm.com/formations/creer-sa-societe-de-production-7/ +33140343246 formation@maisondufilm.com https://www.facebook.com/maisondufilm https://www.facebook.com/maisondufilm https://maisondufilm.com/formations/creer-sa-societe-de-production-7/

« Lettres à Dieu » – Yves Cohen Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//