Formation – Créer sa société de production Maison du Film, 12 février 2022, Paris.

Formation – Créer sa société de production

du samedi 12 février 2022 au dimanche 13 février 2022 à Maison du Film

### **Formation en visioconférence** **Objectifs** * Permettre aux stagiaires de préparer la création de leur société de production en ayant connaissance du cadre juridique, social, administratif, économique et financier spécifique à l’activité de production cinématographique et audiovisuelle. * Fournir aux stagiaires un cadre de réflexion et des clefs pour bien s’entourer **Programme** **Jour 1** _Le matin (3h) : Le marché de la production – Rencontre avec un producteur_ * Les structures d’aides au niveau national et régional. * Les relations avec les différents partenaires : coproducteurs, diffuseurs, distributeurs. * Les différents types de production. _Début après-midi (2h) : La comptabilité – Rencontre avec un expert-comptable_ * La comptabilité d’une société de production. _Fin d’après-midi (2h) : L’étude de cas d’un financement de court métrage – Rencontre avec un directeur de production_ * Étude de devis d’un court métrage. * Les dossiers de financement d’un court métrage. **Jour 2** _Le matin (3h) : La création de la société – Rencontre avec une juriste_ * Quel statut juridique choisir ? Avantages et inconvénients ? * Les différentes formes de capital social. * Les démarches administratives à lancer auprès des différents organismes _L’après-midi (4h) : La gestion de la société – Rencontre avec un producteur_ * Les ressources et financements. * Comment optimiser sa trésorerie ? * La gestion sociale : salaires, droit du travail (statut des intermittents), droit des contrats (scénaristes, réalisateurs).

350 € (Possibilité de payer en plusieurs mensualités) Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS) Éligible à Mon Compte Formation

Formation sur la création de société de production audiovisuelle en un week-end avec de nombreux intervenant·e·s professionnel·le·s.

Maison du Film 10 passage de Flandre Paris Paris 19e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T13:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T13:00:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:00:00