Alixan en ligne Alixan, Drôme [Formation] Créer, gérer, référencer son site Internet : comment (mieux) faire ? | Atouts Numériques en ligne Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Drôme

[Formation] Créer, gérer, référencer son site Internet : comment (mieux) faire ? | Atouts Numériques en ligne, 20 mai 2021-20 mai 2021, Alixan. [Formation] Créer, gérer, référencer son site Internet : comment (mieux) faire ? | Atouts Numériques

en ligne, le jeudi 20 mai à 09:00

La création, la gestion et l’amélioration de la visibilité de son site web ne sont pas toujours simples. Cette session a pour objectif de decrypter les outils et surtout les méthodes pour vous permettre de mieux faire en la matière Le programme Atouts Numériques est un programme co-financé par l’Union Européenne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est décliné par le Moulin Digital pour accompagner les petites entreprises et associations de la Drôme.

Sur inscription. Ouvert à tous

Création et optimisation de son site web: comment (mieux) faire ? | Atouts Numériques en ligne alixan Alixan Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-20T09:00:00 2021-05-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alixan, Drôme Autres Lieu en ligne Adresse alixan Ville Alixan